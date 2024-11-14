Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de 2 isim devre arasında yolcu: Büyük umutlarla alınmıştı

Fenerbahçe'de 2 isim devre arasında yolcu: Büyük umutlarla alınmıştı

Haber Merkezi
09:1614/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertli takımda, büyük umutlarla transfer edilen 2 oyuncu devre arasında veda edecek.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Jose Mourino bir yandan gidecek oyuncuların listesini belirlerken bir yandan da milli ara nedeniyle oyun için kapsamlı bir analiz yaptırdı.

Takım savunmasından memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yardımcılarına pas ve pozisyon hatalarıyla ilgili detaylı bir analiz hazırlattı.

Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularına basit top kayıpları ve bireysel hatalarla ilgili uyarılarda bulunarak yenilen goller ve rakibe verilen pozisyonlarda yapılan bireysel hatalara dikkat çekecek.

Analizde sadece yenen goller değil verilen gol pozisyonları, orta alanda uygulanması gereken preste yaşanan eksikler ve savunmaya dönüş hataları da yer alıyor.

2 oyuncu yolcu

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan ve Oğuz Aydın büyük hayal kırıklığı yaşıyor.

Hollandalı sol bek Oosterwolde sakatlanmasına rağmen düşünülmeyen Levent için Portekizli çalıştırıcı kiralanabilir raporu verdi.

Oğuz da forma giyemediği için takımdan ayrılmak istiyor.

#Fenerbahçe
#Levent Mercan
#Oğuz Aydın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 - 4500 - 5400 günle kısmi emeklilik tablosu oluştu: 1999/2008 tarihleri arasında olanlar...