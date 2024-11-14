Fenerbahçe'de 2 isim devre arasında yolcu: Büyük umutlarla alınmıştı

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gözler bir yandan da kadrodan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı lacivertli takımda, büyük umutlarla transfer edilen 2 oyuncu devre arasında veda edecek.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Jose Mourino bir yandan gidecek oyuncuların listesini belirlerken bir yandan da milli ara nedeniyle oyun için kapsamlı bir analiz yaptırdı.
Takım savunmasından memnun olmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yardımcılarına pas ve pozisyon hatalarıyla ilgili detaylı bir analiz hazırlattı.
Tecrübeli teknik adam, savunma oyuncularına basit top kayıpları ve bireysel hatalarla ilgili uyarılarda bulunarak yenilen goller ve rakibe verilen pozisyonlarda yapılan bireysel hatalara dikkat çekecek.
Analizde sadece yenen goller değil verilen gol pozisyonları, orta alanda uygulanması gereken preste yaşanan eksikler ve savunmaya dönüş hataları da yer alıyor.
2 oyuncu yolcu
Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Levent Mercan ve Oğuz Aydın büyük hayal kırıklığı yaşıyor.
Hollandalı sol bek Oosterwolde sakatlanmasına rağmen düşünülmeyen Levent için Portekizli çalıştırıcı kiralanabilir raporu verdi.
Oğuz da forma giyemediği için takımdan ayrılmak istiyor.