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Fenerbahçe'de 3 isme yakın takip! Scout'lar derbide izleyecek

Fenerbahçe'de 3 isme yakın takip! Scout'lar derbide izleyecek

16:097/12/2024, Cumartesi
G: 7/12/2024, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bu mücadelede scout'lar, sarı-lacivertli takımdan 3 ismi takip edecek. İşte ayrıntılar...

Son dönemde yaptığı satışlarla Türkiye'nin en çok bonservis geliri elde eden kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde üç oyuncusunu vitrine çıkaracak.

Sabah'ın haberine göre; Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek derbide Avrupa'nın önemli kulüplerinin yakın takibinde olacak.

Fransa Ligi'nden iki takımın scout'u, Oğuz'u tribünden izleyecek.

Szymanski için Fiorentina, İsmail Yüksek için de Stuttgart'ın yetkilileri Dolmabahçe'ye gelecek.

Fenerbahçe'nin oynadığı son iki maçta ilk 11'de sahaya çıkan ve bu fırsatı çok iyi kullanan Oğuz Aydın, toplamda 3 gol ve 1 asist üretti.

Szymanski, 22 maçta sadece 2 gol ve 4 asistle oynasa da Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı başardı.

İsmail Yüksek ise görev aldığı maçlarda orta sahadaki mücadeleci kimliği ile öne çıktı.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Süper Lig

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