Fenerbahçe'de 7 futbolcu Jose Mourinho'dan şikayetçi: Yönetimle görüştüler

Ligde Beşiktaş'a, Avrupa'da Athletic Bilbao'ya kaybeden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda 7 futbolcunun, teknik direktör Jose Mourinho'dan şikayetçi olduğu ve yönetimle görüştükleri iddia edildi.
Fenerbahçe son iki maçında önce Beşiktaş'a sonra da Athletic Bilbao'ya kaybetti.
Alınan sonuçların yanı sıra ortaya konan kötü futbol sonrasında, sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
Bilbao yenilgisi ve taraftarların stadyumda yönetimi istifaya davet etmesiyle birlikte, sarı lacivertli yöneticiler toplantı yaptı.
Kötü sonuçlar masaya yatırılırken, toplantıdan herhangi bir karar çıkmadı.
Ancak yönetimde bazı isimlerin son dönemde ortaya konan futbol ve oyuncu performanslarından memnun olmadığı öğrenildi.
Bunun yanı sıra bazı oyuncuların da teknik direktör Jose Mourinho'dan şikayetçi olduğu iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan etti.
Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların, bu durumu asbaşkan Acun Ilıcalı ile paylaştığı iddia edildi.
Haberde; Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi oyuncuların Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri ifade edildi.