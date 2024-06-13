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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık: 5 milyon euroya geldi bedavaya gidiyor

11:42 - 13/06/2024 Thursday
Güncelleme: 11:58 - 13/06/2024 Thursday
Yeni Şafak

Sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan tecrübeli futbolcuya talip çıktı. Jose Mourinho'nun da kadroda düşünmediği oyuncuyla yollar ayrılacak.

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Joshua King'in ardından Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda olmayacak ikinci isim de netleşti. 

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Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan sarı-lacivertli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun da kadro planlamasında yer almıyor.

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Fenerbahçe'de sürekli sakatlıklarıyla gündeme gelen Luan Peres ile yollar ayrılacak.

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Brezilya basını, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı 29 yaşındaki savunmacıya Palmeiras'ın talip olduğunu yazdı.

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Peres'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu bonservis bedeli olmadan gönderebileceği belirtiliyor.

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Luan Peres, 29 Temmuz 2022'de 5 milyon 225 bin euro bedelle Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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Fenerbahçe'de ağır sakatlıklar yaşayan Luan Peres, bu nedenle 73 maçı kaçırdı.

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Sarı-lacivertli formayla sadece 23 maça çıkabilen Brezilyalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

#Fenerbahçe
#Luan Peres
#Palmeiras
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