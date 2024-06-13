Fenerbahçe'de ayrılık: 5 milyon euroya geldi bedavaya gidiyor

Sarı-lacivertli takımda gözden çıkarılan tecrübeli futbolcuya talip çıktı. Jose Mourinho'nun da kadroda düşünmediği oyuncuyla yollar ayrılacak.
Joshua King'in ardından Fenerbahçe'de yeni sezonda takımda olmayacak ikinci isim de netleşti.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan sarı-lacivertli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun da kadro planlamasında yer almıyor.
Fenerbahçe'de sürekli sakatlıklarıyla gündeme gelen Luan Peres ile yollar ayrılacak.
Brezilya basını, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı 29 yaşındaki savunmacıya Palmeiras'ın talip olduğunu yazdı.
Peres'in maaş yükünden kurtulmak isteyen Fenerbahçe Kulübü'nün, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuyu bonservis bedeli olmadan gönderebileceği belirtiliyor.
Luan Peres, 29 Temmuz 2022'de 5 milyon 225 bin euro bedelle Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Fenerbahçe'de ağır sakatlıklar yaşayan Luan Peres, bu nedenle 73 maçı kaçırdı.
Sarı-lacivertli formayla sadece 23 maça çıkabilen Brezilyalı futbolcu, süre aldığı karşılaşmalarda 1 gol atıp 1 asist kaydetti.