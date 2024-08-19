Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir'le anlaştı

Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında 1 puanla dönen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan yıldız isim Başakşehir'e imza atıyor.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu.
Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Crespo, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e gidiyor.
Orta saha oyuncusunun, İstanbul ekibine imza atmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.
27 yaşındaki Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'ye 2021 yılında transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli ekibin formasıyla toplamda 80 karşılaşmada görev alan Crespo, 5 gol atarken 7 de asist yaptı.
Fransa pasaportu da bulunan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...