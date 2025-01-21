Fenerbahçe’de ayrılık depremi: İki futbolcu kesinleşti biri kapıda!

Fenerbahçe’de ara transfer sezonunda kadro yapılanması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde 2 yıldızın gidişi kesinleşti. Bir futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Detaylar haberimizde.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı.
Vedalaşılması planlanan 3 futbolcudan 2'sinin ayrılığı kesinleşti.
Fenerbahçe'de ayrılığı netleşen ilk isim Lincoln Henrique oldu.
Lincoln Henrique kiralık olarak Hull City'ye imza atacak.
Sarı-lacivertlilere veda eden ikinci isim ise Samet Akaydin oluyor.
An itibarıyla transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydin'in Türkiye ve Avrupa'dan talipleri var.
Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan isimlerden biri de Alan Saint-Maximin.
Sezon başında Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralanan ve beklentilerin altında kalan Saint-Maximin'in geri dönme olasılığı bulunuyor.
TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, ana planda yer almayan Maximin ile görüşme gerçekleştirecek.
Sözleşme feshi gündemde olan Saint-Maximin'le ilgili henüz net bir gelişme yok.