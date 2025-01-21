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Fenerbahçe’de ayrılık depremi: İki futbolcu kesinleşti biri kapıda!

Fenerbahçe’de ayrılık depremi: İki futbolcu kesinleşti biri kapıda!

16:5621/01/2025, الثلاثاء
G: 21/01/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de ara transfer sezonunda kadro yapılanması sürüyor. Sarı-lacivertlilerde 2 yıldızın gidişi kesinleşti. Bir futbolcunun durumu ise belirsizliğini koruyor. Detaylar haberimizde.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerine yoğunlaştı.


Vedalaşılması planlanan 3 futbolcudan 2'sinin ayrılığı kesinleşti.


Fenerbahçe'de ayrılığı netleşen ilk isim Lincoln Henrique oldu.

Lincoln Henrique kiralık olarak Hull City'ye imza atacak.


Sarı-lacivertlilere veda eden ikinci isim ise Samet Akaydin oluyor.


An itibarıyla transfer görüşmeleri yapan Samet Akaydin'in Türkiye ve Avrupa'dan talipleri var.


Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan isimlerden biri de Alan Saint-Maximin.


Sezon başında Al-Ahli'den 1 yıllığına kiralanan ve beklentilerin altında kalan Saint-Maximin'in geri dönme olasılığı bulunuyor.


TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, ana planda yer almayan Maximin ile görüşme gerçekleştirecek.


Sözleşme feshi gündemde olan Saint-Maximin'le ilgili henüz net bir gelişme yok.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Samet Akaydin
#Lincoln Henrique
#Maximin

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