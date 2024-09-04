Fenerbahçe'de ayrılık haberleri arka arkaya geliyor: Yaprak dökümü

Kadro açısından şişkinlik yaşayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda ayrılık haberleri arka arkaya geliyor.
Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.
Sarı lacivertlilerde geç de olsa yaprak dökümü başladı.
Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini alacakları karşılığında feshetti.
30 yaşındaki Brezilyalı stoper, ülkesinin ekibi Santos ile anlaştı.
Sarı-lacivertiler, Krunic'in ise Sırbistan ekibi Kızılyıldaz'a satıldığını açıkladı.
Fenerbahçe genç stoperi Omar Fayed'i de Belçika ekibi Beerschot'a kiraladı.