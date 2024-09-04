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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık haberleri arka arkaya geliyor: Yaprak dökümü

Haber Merkezi
09:28 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
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Kadro açısından şişkinlik yaşayan Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşanıyor. Sarı lacivertli takımda ayrılık haberleri arka arkaya geliyor.

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Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırıyor.

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Sarı lacivertlilerde geç de olsa yaprak dökümü başladı.

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Fenerbahçe, Luan Peres'in sözleşmesini alacakları karşılığında feshetti.

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30 yaşındaki Brezilyalı stoper, ülkesinin ekibi Santos ile anlaştı.

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Sarı-lacivertiler, Krunic'in ise Sırbistan ekibi Kızılyıldaz'a satıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe genç stoperi Omar Fayed'i de Belçika ekibi Beerschot'a kiraladı.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Süper Lig
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