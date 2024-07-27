Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Lyon yıldız futbolcu için geliyor!

Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için Fransa devi Lyon temasa geçmeye hazırlanıyor. Fransız ekibi oyuncunun transferi için oldukça kararlı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncu için ne kadar ücret talep edeceği ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

1 / 7 Fenerbahçe'nin başarılı stoperine Fransa'dan talip çıktı.

2 / 7 28 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi.

3 / 7 Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

4 / 7 Sarı-Lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.

5 / 7 Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.



6 / 7 Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.



