|
Spor

Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Lyon yıldız futbolcu için geliyor!

14:39 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:43 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için Fransa devi Lyon temasa geçmeye hazırlanıyor. Fransız ekibi oyuncunun transferi için oldukça kararlı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncu için ne kadar ücret talep edeceği ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

1/ 7

Fenerbahçe'nin başarılı stoperine Fransa'dan talip çıktı.

2/ 7

28 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi. 

3/ 7

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.

4/ 7

Sarı-Lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.

5/ 7

Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.


6/ 7

Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.



7/ 7

Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...  

#Fenerbahçe
#Lyon
#Rodrigo Becao
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? AÖL sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak 2024?