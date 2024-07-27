Fenerbahçe’de ayrılık kapıda: Lyon yıldız futbolcu için geliyor!

Fenerbahçe’de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için Fransa devi Lyon temasa geçmeye hazırlanıyor. Fransız ekibi oyuncunun transferi için oldukça kararlı. Sarı-lacivertlilerin başarılı oyuncu için ne kadar ücret talep edeceği ise merak konusu. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin başarılı stoperine Fransa'dan talip çıktı.
28 yaşındaki oyuncuya Fransız ekibi Lyon'un talip olduğu öğrenildi.
Savunmaya takviye yapmayı planlayan Ligue 1 ekibinin 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine eklediği ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçeceği öğrenildi.
Sarı-Lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun yedek stoper olarak kadroda düşündüğü tecrübeli futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Becao, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
Fenerbahçe ile 2028'e kadar kontratı bulunan Rodrigo Becao'nın en güncel verilere göre 8 milyon Euro market değeri biçiliyor.
Lyon'un kapıyı kaç para bedel ile çalacağı ise merak konusu...