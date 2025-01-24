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Fenerbahçe'de ayrılık! Lyon maçı sonrası bavulları topladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Lyon maçı sonrası bavulları topladı

11:4924/01/2025, Cuma
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Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Lyon'la golsüz berabere kaldığı maçın ardından o isimle yollarını ayırma kararı aldı.

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Skriniar ve Diego Carlos'la savunmaya takviye yaptı.

Fenerbahçe'de gelecek isimlerin yanı sıra ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda Lyon maçının ardından sıcak bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerde, 27 yaşındaki oyuncu Cengiz Ünder ile kısa süre içinde yolların ayrılacağı iddia edildi.

Milli futbolcunun kiralık olarak İtalya Ligi'ne dönmesi bekleniyor.

Cengiz Ünder ile son olarak Torino ilgileniyordu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Cengiz Ünder, skor katkısında bulunamadı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Cengiz Ünder

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