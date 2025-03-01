Fenerbahçe'de ayrılık: Taraftarların sevdiği yıldız futbolcu veda ediyor

Transfer çalışmalarına başlayan ve hız kesmeden görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık yaşanacak. Sarı lacivertli taraftarların sevdiği futbolcu, Fenerbahçe'ye veda ediyor.

1 /6 Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, güçlü bir kadroyu haziran ayında Jose Mourinho'ya teslim etmenin planlarını yapıyor.

2 /6 Bu yüzden gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da Fenerbahçe adına oldukça önemli.

3 /6 Sarı lacivertlilerde, ayrılması beklenen ilk isim belli oldu.

4 /6 Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadığı Osayi Samuel, sezon sonunda sarı lacivertli takıma veda edecek. Fenerbahçe, Osayi ile sözleşme uzatma görüşmelerini olumsuz sonuçlandığı için bitirdi.

5 /6 28 Ocak 2021 tarihinde 508 bin euro karşılığında QPR'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist yaptı.