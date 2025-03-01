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Fenerbahçe'de ayrılık: Taraftarların sevdiği yıldız futbolcu veda ediyor

Fenerbahçe'de ayrılık: Taraftarların sevdiği yıldız futbolcu veda ediyor

Haber Merkezi
11:201/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına başlayan ve hız kesmeden görüşmelere devam eden Fenerbahçe'de, bir ayrılık yaşanacak. Sarı lacivertli taraftarların sevdiği futbolcu, Fenerbahçe'ye veda ediyor.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, güçlü bir kadroyu haziran ayında Jose Mourinho'ya teslim etmenin planlarını yapıyor.

Bu yüzden gelecek oyuncular kadar, takımdan ayrılacak oyuncular da Fenerbahçe adına oldukça önemli.

Sarı lacivertlilerde, ayrılması beklenen ilk isim belli oldu.

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamadığı Osayi Samuel, sezon sonunda sarı lacivertli takıma veda edecek. Fenerbahçe, Osayi ile sözleşme uzatma görüşmelerini olumsuz sonuçlandığı için bitirdi.

28 Ocak 2021 tarihinde 508 bin euro karşılığında QPR'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 karşılaşmada süre aldı ve 1 asist yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Osayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

#Fenerbahçe
#Osayi Samuel
#Jose Mourinho

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