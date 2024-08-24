Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bedava gidebilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sorunu çözülemedi. Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda bedava ayrılma ihtimali var. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de geçen sezona damga vuran isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Sabah'ta yer alan habere göre Nijeryalı sağ bek, Fenerbahçe'nin 1.8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmesini beğenmedi.
Osayi-Samuel'in 2.5 milyon euro istediği iddia edildi.
Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Osayi-Samuel, sezon sonunda bedelsiz ayrılacak.
26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmeyen Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in teklifi kabul etmemesi durumunda gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.
Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giydi.
Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 346 dakika süre bulurken 1 asistlik skor katkısı verdi.