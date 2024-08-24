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Spor

Fenerbahçe'de büyük tehlike! Bedava gidebilir

11:18 - 24/08/2024 Cumartesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Osayi-Samuel sorunu çözülemedi. Nijeryalı futbolcunun sezon sonunda bedava ayrılma ihtimali var. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de geçen sezona damga vuran isimlerden biri olan Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.







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Sabah'ta yer alan habere göre Nijeryalı sağ bek, Fenerbahçe'nin 1.8 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmesini beğenmedi.




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Osayi-Samuel'in 2.5 milyon euro istediği iddia edildi.






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Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Osayi-Samuel, sezon sonunda bedelsiz ayrılacak.



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26 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro'nun üzerine çıkmayı düşünmeyen Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in teklifi kabul etmemesi durumunda gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.






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Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giydi.



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Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 346 dakika süre bulurken 1 asistlik skor katkısı verdi.

#Fenerbahçe
#Bright Osayi-Samuel
#Transfer
27 dakika önce
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