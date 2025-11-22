Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi iki önemli eksik

09:4322/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
AA
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde iki ismin sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe'de bir oyuncu da Galatasaray derbisi öncesi ceza sınırında...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Sezonda son 4 maçını kazanan sarı-lacivertliler, rakibi Galatasaray'ın son 2 haftadaki puan kayıplarıyla milli araya 1 puan farkla 2. sırada girdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde namağlup tek takım durumundaki Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek rakibiyle 14. hafta oynayacağı derbiye moral kaybı yaşamadan girmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli sağ beki Nelson Semedo, kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Milli takımda sakatlanan Sebastian Szymanski'nin ise tedavisi sürüyor.

Semedo ve Szymanski'nin yanı sıra milli takımdan dönen ve üst üste çok fazla maça çıkan Edson Alvarez ile ilgili son duruma teknik heyet karar verecek.

Oosterwolde sınırda


Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Çaykur Rizespor mücadelesine kart sınırında çıkacak.

Hollandalı savunmacı, yarın oynanacak müsabakada kart görmesi durumunda Galatasaray karşısında derbide forma giyemeyecek.


