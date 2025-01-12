Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı istiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun çok fazla şans vermediği Cengiz Ünder'e eski takımı talip oldu. İşte ayrıntılar...
Sarı-lacivertli ekipte bileti kesilen Cengiz Ünder takım arayışlarını sürdürürken, Süper Lig'den teklifler gelmeye başladı.
Bonservisine 15 milyon Euro ödenen ve bu sezon ligde sadece 30 dakika şans bulabilen Cengiz'e, sürpriz bir talip çıktı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yıldız futbolcuya, Süper Lig'den eski takımı Başakşehir talip oldu. İstanbul ekibi, eski oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.
Mourinho'nun çok fazla şans tanımadığı 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli takımda 6 maça çıktı ancak skor üretemedi.
Cengiz Ünder'in, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.