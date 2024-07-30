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Spor

Fenerbahçe'de Fred sakatlandı: Lugano maçına devam edemedi

20:37 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 21:12 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.

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Konuk ekip maçın 7. dakikasında Mahmoud'un attığı golle 1-0 öne geçti.

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Sarı-lacivertlilere Brezilyalı oyuncu Fred'den kötü haber geldi.

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31 yaşındaki orta saha oyuncusu ikili mücadele sırasında ayak bileğinden sakatlandı.

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Fred yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

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Fred'in yaşadığı üzüntü.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Lugano
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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