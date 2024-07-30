Fenerbahçe'de Fred sakatlandı: Lugano maçına devam edemedi

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde yıldız oyuncu maçın 31. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geldi.
Konuk ekip maçın 7. dakikasında Mahmoud'un attığı golle 1-0 öne geçti.
Sarı-lacivertlilere Brezilyalı oyuncu Fred'den kötü haber geldi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu ikili mücadele sırasında ayak bileğinden sakatlandı.
Fred yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.
Fred'in yaşadığı üzüntü.