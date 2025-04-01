Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşmada Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakem olarak görev yapacak. Peki Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde eksik oyuncu var mı?

1 /6 Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılarak B Grubu'nu lider bitiren Fenerbahçe, çeyrek final eşleşmelerinde seri başı oldu. Ezeli rakibiyle karşılaşacak sarı-lacivertliler, seri başı avantajıyla karşılaşmayı evinde oynayacak.

2 /6 Yarın oynanacak müsabakayı kazanan takım, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

3 /6 Bu sezon derbi kazanamadı Fenerbahçe bu sezon derbi maçlarda umduğunu bulamadı. Ligde Galatasaray'a sahasında 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmandaki müsabakadan ise 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.



4 /6 Mourinho'nun ekibi, ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında da 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, Ali Koç'un başkanlığı döneminde, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez derbi maçta boy gösterecek.

5 /6 Fenerbahçe'de Galatasaray maçı öncesinde eksik oyuncu var mı? Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde, sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos forma giyebilecek duruma geldi.