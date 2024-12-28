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Fenerbahçe'de gözler Hatayspor maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Hatayspor maçına çevrildi

14:0928/12/2024, Cumartesi
AA
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de gözler Hatayspor maçına çevrildi. Sarı lacivertli kulüp, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda core çalışmasıyla başlayan idman, sahada ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam etti.

Futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile 5 Ocak Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Hatayspor

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