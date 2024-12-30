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Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Haber Merkezi
14:4130/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını söyledi.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular; ardından 2 grup halinde yapılan pas çalışmaları ve çift kale maçla idmanı sürdürdü.

Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Ayrıca antrenmanda Jose Mourinho'nun elindeki not kağıdı da dikkat çekti.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Hatayspor

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