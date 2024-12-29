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Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Hatayspor maçının hazırlıkları devam ediyor

Haber Merkezi
13:4229/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sürdürdü.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. 

Sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular; pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirdiği antrenmandan kareler

#Fenerbahçe
#Süper lig
#hatayspor

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