|
Spor

Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşti: Kamptan ayrıldı

13:26 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:26 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile tecrübeli oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığını duyurdu.

1/ 8

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı.










2/ 8

2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Serdar Aziz, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi.








3/ 8

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kamptan ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için kendisine izin verildiği belirtildi.







4/ 8

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


﻿"Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır."







5/ 8

"Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."



6/ 8

Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinde toplam 135 maça çıktı.


7/ 8

33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



8/ 8

Serdar Aziz ayrıca sarı-lacivertli forma altında 42 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

#Fenerbahçe
#Serdar Aziz
#Jose Mourinho
12 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1. sınıf kaydı için okula gitmek gerekiyor mu?