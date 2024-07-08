Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşti: Kamptan ayrıldı

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile tecrübeli oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığını duyurdu.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı.
2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Serdar Aziz, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kamptan ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için kendisine izin verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır."
"Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."
Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinde toplam 135 maça çıktı.
33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Serdar Aziz ayrıca sarı-lacivertli forma altında 42 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.