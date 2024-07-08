Fenerbahçe'de ilk ayrılık resmileşti: Kamptan ayrıldı

Sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklama ile tecrübeli oyuncunun yeni sezon planlamasında yer almadığını duyurdu.

1 / 8 Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılık yaşandı.



















2 / 8 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Serdar Aziz, Fenerbahçe macerasının sonuna geldi.















3 / 8 Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcunun kamptan ayrıldığı ve transfer görüşmeleri için kendisine izin verildiği belirtildi.













4 / 8 Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

﻿"Bilgilendirme 2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır."













5 / 8 "Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."





6 / 8 Serdar Aziz, Fenerbahçe kariyerinde toplam 135 maça çıktı.



7 / 8 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



