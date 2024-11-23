Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti. Bu sezon bir Süper Lig maçında 6 gol atan ilk takım Fenerbahçe oldu. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderson Talisca hakkında konuştu.
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi sarı lacivertli takım 6-2 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Dusan Tadic (P), 15 ile 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada Yusuf En-Nesyri, 85. dakikada Kostic ve 88. dakikada Szymanski kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Djiku kendi kalesine ve 56. dakikada Kolovetsios attı.
Karşılaşma sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho mücadeleyi değerlendirdi. Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim."
"Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü."
"Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık."
"Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet..."
Muhabir: "Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'yı transfer edeceği konuşuluyor. Bu konuda ne demek istersiniz?"
Jose Mourinho: "Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey oyuncularımdan çok memnun olduğum."
"Cristiano Ronaldo belki bir gün özel jetine atlayıp eski arkadaşı olan Jose Mourinho'yu görmeye gelebilir. Kaldığım otelde yemek yiyebiliriz. Ancak eğer Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transferini soruyorsanız bunu yazanlar ya ne yazdıklarını bilmiyorlar ya da saçma haberler yapmaktan mutlu oluyorlar."