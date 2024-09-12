Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu sevindiren gelişme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.
Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.
Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı
Amrabat'ın, Kasımpaşa maçında 45 dakika sahada kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.