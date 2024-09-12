Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu sevindiren gelişme

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

1 / 7 Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.

2 / 7 Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

3 / 7 Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar.

4 / 7 Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

5 / 7 Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

6 / 7 Amrabat'ın, Kasımpaşa maçında 45 dakika sahada kalması bekleniyor.