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Spor

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yu sevindiren gelişme

13:40 - 12/09/2024 الخميس
Güncelleme: 13:41 - 12/09/2024 الخميس
DHA

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor.

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Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı.

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Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. 

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Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Fenerbahçe’de Sofyan Amrabat, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı

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Amrabat'ın, Kasımpaşa maçında 45 dakika sahada kalması bekleniyor.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

#Fenerbahçe
#Amrabat
#Kasımpaşa
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