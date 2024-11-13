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Fenerbahçe'de kalmıştı! Serdar Aziz'in yeni adresi netleşti

Fenerbahçe'de kalmıştı! Serdar Aziz'in yeni adresi netleşti

09:3013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin sezon başında kulüp bulması için izin verdiği Serdar Aziz, herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Tecrübeli defans oyuncusunun görüştüğü Süper Lig kulübü ortaya çıktı.

Deneyimli stoper Serdar Aziz'in Fenerbahçe macerası noktalanıyor.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında transfer görüşmeleri için izin verdiği Serdar Aziz, yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamış ve Fenerbahçe'de kalmıştı.

Süper Lig'den talipleri olan Serdar Aziz'in ara transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan tecrübeli savunmacının yeni adresi de belli oluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Serdar Aziz, Kasımpaşa ile görüşme halinde.

Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye veda edeceği haber detayında yer aldı.

#Fenerbahçe
#Serdar Aziz
#Transfer

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