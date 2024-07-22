Spor

Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Yıldız oyuncu sakatlandı

11:48 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:58 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, yıldız isimden kötü haber geldi. Sakatlanan deneyimli isim, son idmana çıkmadı. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, yeni sezonu resmen İsviçre'de açıyor.








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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.






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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.




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İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.







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MAXIMIN ANTRENMANDA YOK


Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı.


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Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydin de takımdan ayrı çalıştı.


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Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.

#Fenerbahçe
#Allan Saint-Maximin
#Lugano
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