Fenerbahçe'de korkutan gelişme: Yıldız oyuncu sakatlandı

Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, yıldız isimden kötü haber geldi. Sakatlanan deneyimli isim, son idmana çıkmadı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, yeni sezonu resmen İsviçre'de açıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmanın yapıldığı öğrenildi.
MAXIMIN ANTRENMANDA YOK
Darbeye bağlı ağrısı bulunan yeni transfer Allan Saint-Maximin, son idmanda yer almadı.
Maximin'in yanın sıra milli takımdan sakatlığı bulunan Samet Akaydin de takımdan ayrı çalıştı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, öğle saatlerinde özel uçakla İsviçre'nin Basel kentine gidecek.