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Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi: 'Galatasaray' resti çekti

Fenerbahçe'de Osayi Samuel krizi: 'Galatasaray' resti çekti

Haber Merkezi
13:1126/10/2024, Cumartesi
G: 26/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe henüz Osayi Samuel'in sözleşmesini yenileyemedi. Yıldız oyuncuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in sözleşmesi sezonunda sona erecek. 

Sarı lacivertliler, sözleşme görüşmelerinde bulunduğu Nijeryalı oyuncuyu henüz ikna edemedi.

Manchester United maçında sakatlanan Osayi, topallayarak stadyumdan ayrıldı.

Maç sonrası basın mensuplarının, "Fenerbahçe'de kalacak mısın?" sorusuna, "Bana bağlı değil" yanıtını veren Osayi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan iddiaya göre; Osayi Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırmış durumda.

Son olarak sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede resti çekti.

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız"

Fenerbahçe yönetimi Osayi Samuel'i yeni sözleşme konusunda ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak arada 1 milyon Euro fark bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Osayi Samuel
#Galatasaray

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