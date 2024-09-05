Fenerbahçe'de problemler çözüldü: 2 transfer daha yapılacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 2 oyuncu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yeni sezona Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yollarını bir bir ayırıyor.
Bu sezon Avrupa'da ve ligde mücadele edecek iddialı bir kadro kuran Mourinholu sarı-lacivertliler, kadrosunu çok fazla değiştirmezken nokta transferlerle güçlenme yolunu seçti.
Kadrosunu Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı-lacivertliler; takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırdı.
Yeni sezonda sözleşme yenilenmeyen Michy Batshuayi'nin yanı sıra Joshua King, Rade Krunic, Miguel Crespo, Luan Peres, Miha Zajc, Omar Fayed ve Joao Pedro ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de geçen sezonun bitimiyle de İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci futbolu bırakma kararı almıştı.
Mevcut kadrosunda 13 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertlilerin transfer dönemi bitmeden '8 numara' ve sol bek bölgelerine takviye yapması bekleniyor.
Ryan Kent'i gönderemezse, lisansını çıkartmayacak olan Fenerbahçe'de yabancı sayısı 12'ye düşecek.
2 yabancı oyuncu transferi ile bu rakam 14'e, yani sınıra ulaşacak.
ELDEKİ YABANCILAR: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Ryan Kent, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.
GELEN YABANCI OYUNCULAR: Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.
GİDEN YABANCI OYUNCULAR: Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres, Miha Zajc, Joao Pedro, Leonardo Bonucci, Omar Fayed