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Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı: Yeni transferler birlikte çalıştı

Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı: Yeni transferler birlikte çalıştı

Haber Merkezi
13:591/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın akşam Çaykur Rizespor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapılan idmanda Midtjylland maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

Diğer oyuncular ise salonda yapılan core çalışmasının ardından sahaya geçtiler.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin devamında pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayan futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

#Fenerbahçe
#Rizespor
#Süper Lig

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