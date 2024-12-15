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Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

20:3215/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçta sakatlık geçiren Hırvat kaleci Livakovic'in ardından bir isim daha oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde ilk yarıda Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası oyundan çıkmasının ardından bir isim daha maça devam edemedi.

Kanarya'nın 24 yaşındaki genç oyuncusu Oğuz Aydın, ayağına aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdi.

Oyuna devam edemeyen Oğuz Aydın'ın yerine Maximin dahil oldu.

#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Başakşehir
#Oğuz Aydın

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