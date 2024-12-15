Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçta sakatlık geçiren Hırvat kaleci Livakovic'in ardından bir isim daha oyuna devam edemedi.

1 /4 Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

2 /4 Sarı-lacivertlilerde ilk yarıda Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası oyundan çıkmasının ardından bir isim daha maça devam edemedi.

3 /4 Kanarya'nın 24 yaşındaki genç oyuncusu Oğuz Aydın, ayağına aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdi.