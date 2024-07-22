Fenerbahçe'de Samet Akaydin'e sürpriz talip: Bundesliga ekibi milli oyuncuyu çok istiyor

Sarı-lacivertlilerde kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Yapılan transferlerin ardından kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayrılacak. Stoper rotasyonunda geri kalan Samet Akaydin'e Bundesliga'dan teklif geldi. Milli oyuncunun transfer görüşmeleri devam ediyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde kadro planlaması çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna kattığı oyuncuların ardından yeni sezonda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmak istiyor.
A Milli Takım formasıyla EURO 2024'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydin'in adı transferde anılmaya devam ediyor.
Mourinho'nun da Samet Akaydın’la yaptığı görüşmede Avrupa Şampiyonası performansını ve fizik kalitesini beğendiğini ifade edilmişti.
31 yaşındaki milli futbolcuya Bundesliga'dan teklif geldi. Mainz 05, Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.
Alman ekibi, başarılı savunma oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertliler ise satın alma opsiyonuna sıcak bakmıyor. Yönetim, Samet Akaydin için 6 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
Milli oyuncunun ilk tercihi Fenerbahçe'de kalmak. Mourinho oyuncuyu gördükten sonra son kararını vereceği ve transferin şekilleneceği öğrenildi.
Samet Akaydin geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanmış toplamda 15 maça çıkarken 1 asistlik performans sergiledi.