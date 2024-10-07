Fenerbahçe'de Samsunspor mesaisi başladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.