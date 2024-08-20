Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda: Mourinho'nun gözdesiydi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Fenerbahçe'de orta saha için transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertli kulüpte, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Kadrodan gönderilmesi planlanan oyuncuların dışında, Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli, Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Hem İngilizlerin hem de İtalyanların ilgini çeken Polonyalı oyuncu için kesenin ağzı da bir hayli açılmış durumda.
Jose Mourinho'nun en çok beğendiği oyuncular arasında yer alan Szymanski'nin, gelecek olan teklifin rakamına bağlı olarak takımdan ayrılma ihtimali var.
25 yaşındaki oyuncu için Napoli'nin bonuslar dahil 25 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ile Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı iddia edildi.
Sarı lacivertliler ise 30 milyon euro net rakamın altına Szymanski'yi satmayı düşünmüyor.
Napoli'nin teklifini yükseltmesi durumunda, Szymanski'nin de ayrılığa sıcak bakabileceği iddia edildi.
Szymanski geride bıraktığımız sezon 55 maçta, 13 gol ve 19 asistle oynadı.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro.