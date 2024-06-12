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Spor

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Sezonun en iyisi gidiyor

17:05 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:34 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Arap basını, Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko'nun transferini duyurdu. 38 yaşındakinin gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte transferin detayları...

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Fenerbahçe'de teknik direkör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

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Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen ve değerini bulan futbolculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçeli yıldızın transferi gerçekleşmek üzere.

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Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı

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Arap ekibi, Bosnalı futbolcuya yıllık 9 milyon eurodan iki yıllık teklifte bulundu.

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Jose Mourinho'nun ilk tercihi arasında yer almayan Dzeko'nun ayrılığının yakın olduğu aktarıldı.

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38 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.


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Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 46 maça çıkarken 25 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.


#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#Al-Shabab
#Transfer
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