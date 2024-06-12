Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Sezonun en iyisi gidiyor

Arap basını, Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Edin Dzeko'nun transferini duyurdu. 38 yaşındakinin gelen teklifi kabul ettiği iddia edildi. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe'de teknik direkör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler, kadroda düşünülmeyen ve değerini bulan futbolculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Arabistan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçeli yıldızın transferi gerçekleşmek üzere.
Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Edin Dzeko, Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'dan gelen teklifi değerlendirme kararı aldı
Arap ekibi, Bosnalı futbolcuya yıllık 9 milyon eurodan iki yıllık teklifte bulundu.
Jose Mourinho'nun ilk tercihi arasında yer almayan Dzeko'nun ayrılığının yakın olduğu aktarıldı.
38 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 46 maça çıkarken 25 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.