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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı: Üç isim götürülmedi

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı kadrosu açıklandı: Üç isim götürülmedi

16:402/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda üç futbolcu Trabzon'a götürülmedi. İşte Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kafilesi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzon'a gidecek kafile öncesi teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda üç futbolcu götürülmedi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu.

Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ile teknik ekibin tercihi üzerine Bartuğ Elmaz götürülmedi.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig

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