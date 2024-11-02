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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 eksik

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde 2 eksik

10:392/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
AA
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta saat 19.00'da oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred, Trabzonspor karşısında formasına kavuşuyor.

Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Trabzonspor maçı öncesinde Fenerbahçe'de 2 isim forma giyemeyecek.



Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı yalnız bırakacak.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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