Fenerbahçe'de tutunamamıştı: Süper Lig'e geri döndü

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, bir dönem Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan genç santrforu kadrosuna kattı.
Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Fatih Karagümrük, bu kapsamda hücum bölgesine takviye yaptı.
İstanbul ekibi, 22 yaşındaki golcü oyuncu Tiago Çukur'u renklerine bağladı.
Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tiago Çukur’a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
22 yaşındaki futbolcu, Türkiye’de Fenerbahçe ve Ümraniyespor’da forma giyerken ayrıca Watford, Doncaster Rovers, Dender EH, Beveren ve Roda’da oynadı.
Tiago Çukur, Fenerbahçe A Takımı'nda hiçbir resmi maçta süre bulamamıştı. Genç oyuncu sadece Fenerbahçe rezerv takımında maça çıkmıştı.
Tiago Çukur, geçtiğimiz sezon Roda ile 32 resmi maça çıkarken, 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi.