Fenerbahçe'de üç eksik bir şüpheli

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli takımda üç isim bu maçta forma giyemeyecek. Bir oyuncunun durumu ise maç saatinde belli olacak.

1 /7 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

2 /7 Ülker Stadı'nda yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapacak.

3 /7 Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Fenerbahçe, 48 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Lige verilen aranın ardından Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor ve Göztepe'yi mağlup eden Jose Mourinho'nun ekibi, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

4 /7 Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanan Dominik Livakovic'in durumu ise maç saatinden önce netlik kazanacak.







5 /7 Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart sınırında.

Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En-Nesyri, Çaykur Rizespor karşısında forma giyip kart görmeleri durumunda Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta takımlarını yalnız bırakacak.

6 /7 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübeye dönüyor.

Sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakan Portekizli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamadı.

Mourinho, Çaykur Rizespor maçında yeniden takımının başında olacak.

