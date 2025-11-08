Fenerbahçe'de yeni Sarunas Jasikevicius gelişmesi

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertlilerin görüşmelerde bulunduğu Litvanyalı koç için yeni gelişmeyi duyurdular.
Uzun süredir Litvanyalı koç ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekibin mutlu sona ulaştığı açıklandı.
Gazeteci Andrea Calzoni'nin haberine göre; Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini yenilemek için anlaşmaya vardı.
Uzun vadeli sözleşmeyi imzalayan Jasikevicius, Fenerbahçe projesinin merkezinde yer almaya devam edecek.
Fenerbahçe ile 2 Türkiye Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Euroleague Final Four’u ve 1 Euroleague şampiyonluğu başarısı elde etti.