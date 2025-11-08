Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Fenerbahçe'de yeni Sarunas Jasikevicius gelişmesi

Fenerbahçe'de yeni Sarunas Jasikevicius gelişmesi

17:428/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Sarı-lacivertlilerin görüşmelerde bulunduğu Litvanyalı koç için yeni gelişmeyi duyurdular.

Son EuroLeague ve Türkiye Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 

Uzun süredir Litvanyalı koç ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli ekibin mutlu sona ulaştığı açıklandı.


Gazeteci Andrea Calzoni'nin haberine göre; Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe Beko ile sözleşmesini yenilemek için anlaşmaya vardı.

Uzun vadeli sözleşmeyi imzalayan Jasikevicius, Fenerbahçe projesinin merkezinde yer almaya devam edecek.

Fenerbahçe ile 2 Türkiye Basketbol Süper Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Euroleague Final Four’u ve 1 Euroleague şampiyonluğu başarısı elde etti.

#Fenerbahçe Beko
#Sarunas Jasikevicius
#Sözleşme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...