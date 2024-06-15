Fenerbahçe'den 1. Lig'e

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan isim, sürpriz bir takıma transfer oluyor.
Fenerbahçe, genç oyuncusunu bir kez daha kiralık gönderiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 20 yaşındaki oyuncu, 1. Lig ekibine transfer oluyor.
1.Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nün Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in kiralık transferi için sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı bildirildi.
Omar Fayed, geçen sezonu Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.
Genç stoper, Sırp takımıyla 21 maça çıkmış ve bin 817 dakika süre almıştı.
Fenerbahçe, Omar Fayed'i 551 bin euro bonservis bedeliyle Mısır ekibi El Mokawloon'dan transfer etmişti.
Fayed'in sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.