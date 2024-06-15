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Spor

Fenerbahçe'den 1. Lig'e

11:44 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:05 - 15/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan isim, sürpriz bir takıma transfer oluyor.

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Fenerbahçe, genç oyuncusunu bir kez daha kiralık gönderiyor. 

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Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 20 yaşındaki oyuncu, 1. Lig ekibine transfer oluyor.

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1.Lig'in yeni ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübü'nün Mısırlı futbolcu Omar Fayed'in kiralık transferi için sarı-lacivertlilerle el sıkıştığı bildirildi.

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Omar Fayed, geçen sezonu Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Novi Pazar'da kiralık olarak geçirmişti.

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Genç stoper, Sırp takımıyla 21 maça çıkmış ve bin 817 dakika süre almıştı.

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Fenerbahçe, Omar Fayed'i 551 bin euro bonservis bedeliyle Mısır ekibi El Mokawloon'dan transfer etmişti.

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Fayed'in sarı-lacivertli kulüple 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 

#Fenerbahçe
#Omar Fayed
#Iğdır Futbol Kulübü
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