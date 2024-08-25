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Spor

Fenerbahçe'den 25 milyon euro'luk transfer hamlesi

12:09 - 25/08/2024 Sunday
Güncelleme: 12:31 - 25/08/2024 Sunday
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Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, takviye çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, orta saha hattını güçlendirmek için gündemine aldığı iki isim için 25 milyon euro ödemeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...

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Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro'ya İngiltere Premier Lig kulüplerinden Brighton'a satılmasıyla mali açıdan rahatlayan Fenerbahçe yönetimi, transferde yeniden gaza bastı.

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Hürriyet'te yer alan habere göre orta sahada ön libero ve 8 numara mevkilerine oyuncu arayan sarı-lacivertlilerde yönetim kontrolünde sürdürülen transfer çalışmalarında iki isim öne çıktı: Vinicius Souza ve Cristian Medina.

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Championship ekibi Sheffield United forması giyen Brezilyalı ön libero Vinicius Souza için 15 milyon euro talep ediliyor.



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İngiliz kulübü, geçen yıl 12.5 milyon euro'ya Belçika'nın Lommel takımından aldığı 25 yaşındaki futbolcuyu kar etmeden satma niyetinde değil.

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Sarı-lacivertliler ise Sheffield United'ın transfer komitesinde yer alan eski yönetici Selahattin Baki'yi devreye sokarak rakamı indirmeye çalışıyor.

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8 numara pozisyonuna düşünülen Cristian Medina ise Boca Juniors'ta oynuyor.

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Bu ay başında yenilediği sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 18 milyon euro olan 22 yaşındaki futbolcu için yapılan pazarlıklarda Arjantin kulübünün 10 milyon euro'ya kadar indiği öğrenildi.






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Fenerbahçe yönetimi, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya son kadro bildirim tarihi olan 2 Eylül'e kadar orta saha transferlerini tamamlamayı hedefliyor.


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Fenerbahçe yönetimi yeni bir 'kazan kazan' projesi olarak gördüğü Vinicius Souza ve Medina transferleriyle iki futbolcudan hem sportif hem de mali açıdan büyük kazanç elde etmeyi hedefliyor.


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Vinicius Souza ve Medina'nın gelişinin ardından, teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği futbolculardan Ryan Kent, Miha Zajc, Rade Krunic, Luan Peres ve Emre Mor'la yolların kısa sürede ayrılması amaçlanıyor.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Transfer
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