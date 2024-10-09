Fenerbahçe'den ayrılıyor! Ocakta yolcu

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana büyük hayal kırıklığına neden olan yıldız isimle yollar ayrılıyor. Tecrübeli isim için devre arasında gelecek teklifler değerlendirilecek. İşte ayrıntılar...
Yaz aylarında Portekizli hocanın talepleri üzerine takıma önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de oldukça zengin bir kadro kurulsa da bazı futbolcuların performansı tartışma konusu oldu.
Akşam'ın haberine göre, o isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor.
Fenerbahçe'ye dev bir maliyetle transfer olan milli futbolcu, kabus gibi bir sezon geçiriyor.
Yeni sezon öncesinde ilk olarak A Milli Takım'daki yerini kaybeden Cengiz Ünder, Vincenzo Montella'nın kararı üzerine EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi.
Uzun yıllar milli takımın en önemli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'in henüz 27 yaşında milli forma için yeterli görülmemesi kamuoyunda şok etkisine neden olmuştu.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyede görmediği oyuncu, oynadığı pozisyonun en son alternatiflerinden biri oldu.
Fenerbahçe yönetimi ise daha önce birçok kez toplantı gerçekleştirdiği Cengiz için kararını verdi.
Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir.
Gelen bilgilere göre 27 yaşındaki milli futbolcu için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesi yönünde karar alındı.
Cengiz'e İtalya'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu biliniyor. Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.
Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.