Fenerbahçe'den ayrılmak istiyordu! Karar değiştirdi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak şu ana kadar Jose Mourinho'nun çok fazla şans vermediği genç futbolcu takımdan ayrılmak istiyordu. Sarı-lacivertli oyuncunun karar değiştirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

1 /8 Süper Lig'de hafta sonu Trabzonspor'la kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 /8 Sezon başında çok uzun bir süre Galatasaray'ın gündeminde yer almasına rağmen 6 milyon Euro karşılığında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Oğuz Aydın'ın transferi büyük ses getirmişti.

3 /8 Ancak genç yıldızın performansı şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

4 /8 Teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen ve geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı görüşmede devre arası için ayrılık talebinde bulunan Oğuz'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

5 /8 Son dönemde Mourinho idmanlarda milli futbolcuyla yakından ilgilenmeye başlamış ve son oynanan Bodrum FK maçında 21 dakika forma vermişti.

6 /8 Takvim'de yer alan habere göre; Oğuz Aydın'ın bu gelişmeler sonrasında ayrılık kararını yeniden gözden geçirdiği öğrenildi.

7 /8 Genç oyuncunun oynama sürelerinin artması halinde takımda kalmaya yönelik adım atabileceği belirtiliyor.