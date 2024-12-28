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Fenerbahçe'den Becao açıklaması: Ameliyat oldu

Fenerbahçe'den Becao açıklaması: Ameliyat oldu

Haber Merkezi
13:4628/12/2024, Cumartesi
G: 28/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncu Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, sezonu kapatmıştı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao'nun ameliyat olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "

#Fenerbahçe
#Becao
#Süper lig

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