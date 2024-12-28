Fenerbahçe'den Becao açıklaması: Ameliyat oldu

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı oyuncu Rodrigo Becao'nun ameliyat olduğunu ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe - RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Rodrigo Becao, sezonu kapatmıştı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Becao'nun ameliyat olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Rodrigo Becão, yurt dışında ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. "