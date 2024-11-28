Fenerbahçe'den dünya yıldızına ret

Ara transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer önerisi geldi. Sarı-lacivertlilerin, dünya yıldızı için olumsuz görüş bildirdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...
Devre arasında Anderson Talisca ve Cristian Medina'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye, Suudi ekibi Al-Nassr'dan sürpriz bir öneri geldi.
En-Nesyri ve Talisca konusunda yoğun görüşme halinde olan iki kulüp arasındaki son gündem maddesi Sadio Mane oldu.
Bonuslar hariç 40 milyon Euro garanti ücreti olan 32 yaşındaki Senegalli futbolcu ile yolları ayırmak isteyen Suudi ekibi, Fenerbahçe'ye öneri sundu.
Akşam'ın haberine göre yönetim, yüksek kazancı olan ve devamlılık konusunda soru işaretleri barındıran Sadio Mane'yi reddetti.
Futbolcu son 2 yılda sakatlıktan dolayı 139 gün sahalardan uzak kaldı.
Verimlilik açısından da Liverpool'daki günlerinden oldukça uzakta.
Ligde çıktığı 11 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist kaydeden Mane, diğer 9 resmi mücadelede ise 2 kez ağları havalandırıp gol pası veremedi.
Kanatlarda Allan Saint Maximin-Oğuz Aydın, Tadic-İrfan Can Kahveci isimlerinden memnun olan yönetim, Sadio Mane takviyesinin hayli lüks olduğunu düşünüyor.