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Fenerbahçe’den Galatasaray ve Bayern’e büyük çalım: Rekor maaş teklifi!

Fenerbahçe’den Galatasaray ve Bayern’e büyük çalım: Rekor maaş teklifi!

07:257/06/2025, السبت
G: 7/06/2025, السبت
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden birine imza atmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Bayern Münih’in yıldız kanat oyuncusu için yaptığı teklifle rakiplerini geride bıraktı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Bayern Münih, Leroy Sane'ye imza attırmak için yarışıyor.


Alman basını Sane'yi transfer etmek isteyen takımlar için yeni bir iddia ortaya attı.


Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Fenerbahçe'nin Leroy Sane'ye yıllık 14-15 milyon euroluk maaş teklifinde bulunduğunu yazdı.


Habere göre Bayern Münih, 10 milyon euro maaş ve 5 milyon euroluk bonus şeklinde teklif yaptı.


Galatasaray'ın ise yıldız oyuncu için 10 milyon euro teklifte bulunduğunu yazdı.


Sane, Bayern Münih'in ilk teklifini reddetti. Wirtz'in Liverpool ile anlaşması nedeniyle tecrübeli oyuncu Bavyera deviyle tekrar görüşecek. 

Alman oyuncuya Suudi Arabistan, Premier Lig ve İtalya'dan da teklifler bulunuyor.


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