Fenerbahçe’den Galatasaray’a transfer çalımı: Dünyaca ünlü orta saha için ilk temas!

Sezona yaptığı transferlerle damga vuran Fenerbahçe, Galatasaray’ın da talip olduğu dünyaca ünlü yıldız orta sahayı radarına aldı. Mourinho’nun ısrarla istediği oyuncu için tüm şartlar zorlanacak. Sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştirmesi halde rekor bir bonservis ödeyecek. Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig şampiyonluğu hedefleriyle bu sezon yola çıkan Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.
Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin’in ardından En-Nesyri ile bombayı patlatan Fenerbahçe, son operasyonuna hazır.
Sarı-Lacivertliler, bu kez orta sahaya önemli bir hamle yapmayı planlıyor.
İskelet kadroyu koruyan ve eksik bölgelere de çok önemli transferler gerçekleştiren Fenerbahçe’de, takım neredeyse tamamlandı. Fakat orta sahanın merkezine bir takviye daha düşünülüyor.
Teknik direktör Jose Mourinho, Fred-İsmail ikilisinden memnun olsa da yoğun maç trafiğinde sakatlık ve kart cezası gibi ihtimalleri de hesaba katarak, bu bölgede sıkıntı yaşamak istemiyor.
Fenerbahçe Galatasaray’ın da talip olduğu Faslı yıldız futbolcu Sofyan Ambarat’ı transfer listesinin başına aldı.
Geçtiğimiz sezon Manchester United’ta kiralık oynayan Amrabat Fiorentina’ya geri döndü.
Ambarat’ın hâlâ ManU’nun gündeminde olduğu konuşulsa da transferiyle ilgili net bir gelişme yok.
Fenerbahçe Yönetimi, her iki oyuncu konusunda da temasları hızlandırmaya hazırlanıyor.
Orta saha transferinde maliyeti düşürmek adına fazla aceleci davranılmayacak.