Fenerbahçe'den Galatasaray'a yüzyılın transfer çalımı: Yıldız oyuncu ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de orta saha transferi çalışmaları devam ediyor.
Sarı lacivertliler 6-8 numarada oynayabilecek oyuncularla görüşmeler yapıyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü bir oyuncunun ismi gündeme geldi.
Ayrıca Sport'un haberine göre de, bu dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Habere göre; İlkay Gündoğan, transfer dönemi bitmeden Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.
Hatta İlkay Gündoğan, Barcelona'nın Valencia ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna da alınmamıştı.
İspanyol basınında yer alan diğer haberlere göre; Fenerbahçe, İlkay Gündoğan için kolları sıvamış durumda.
Galatasaray'ın da istediği İlkay için sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor.
Her iki takımın da şu anda transfer limitleriyle ilgili problemleri var.
Limit problemlerinin çözülmesinin ardından, İlkay'ın Türkiye'de forma giyebileceği öğrenildi.
Daha önce de Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçim döneminde İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.
İlkay'ın sözleşmesini bitmesine 1 yıl var.
33 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro.