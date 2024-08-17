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Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yüzyılın transfer çalımı: Yıldız oyuncu ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Haber Merkezi
21:28 - 17/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:33 - 17/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, dünyaca ünü yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de orta saha transferi çalışmaları devam ediyor.

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Sarı lacivertliler 6-8 numarada oynayabilecek oyuncularla görüşmeler yapıyor.

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Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, dünyaca ünlü bir oyuncunun ismi gündeme geldi.

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Ayrıca Sport'un haberine göre de, bu dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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Habere göre; İlkay Gündoğan, transfer dönemi bitmeden Barcelona'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

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Hatta İlkay Gündoğan, Barcelona'nın Valencia ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna da alınmamıştı.

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İspanyol basınında yer alan diğer haberlere göre; Fenerbahçe, İlkay Gündoğan için kolları sıvamış durumda.

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Galatasaray'ın da istediği İlkay için sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde masaya oturması bekleniyor.

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Her iki takımın da şu anda transfer limitleriyle ilgili problemleri var.

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Limit problemlerinin çözülmesinin ardından, İlkay'ın Türkiye'de forma giyebileceği öğrenildi.

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Daha önce de Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın, seçim döneminde İlkay Gündoğan ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

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İlkay'ın sözleşmesini bitmesine 1 yıl var.

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33 yaşındaki oyuncunun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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#Fenerbahçe
#Galarasaray
#İlkay Gündoğan
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