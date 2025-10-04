Yeni Şafak
Fenerbahçe'den kiralık gitmişti! Umduğunu bulamadı

12:474/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de sezon başında yeteri kadar süre alamadığı için takımdan kiralık gönderilen tecrübeli isim, yeni macerasında da umduğunu bulamadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Avrupa'da transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala İspanya La Liga ekibi Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

﻿Sarı-lacivertli ekibin 2 sezon kalesini korumasının ardından yeni bir başlangıç yapmayı hayal eden Hırvat eldiven, hayal kırıklığı yaşadı.

La Liga'da 8. hafta başlarken 3 puanla son sırada yer alan Girona'da, Livakovic henüz hiçbir resmi maçta forma giyemedi.

30 yaşındaki kaleci forma rekabetinde olduğu Paulo Gazzaniga'nın gerisinde kaldı.

Fotomaç'ın İspanyol basınından aktardığı haberde Gazzaniga'nın, Girona'nın kalesini kimin koruyacağı ile ilgili süren tartışmalara son noktayı koyduğu yazıldı. 

Arjantinli kalecinin La Liga'nın 7. haftasında oynanan Espanyol maçında kalesini gole kapatarak sezon başındaki performansının tam tersi bir performans gösterdiği belirtildi.


