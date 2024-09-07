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Spor

Fenerbahçe’den La Liga devine ret cevabı: ‘Satmayız!’

11:28 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:30 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe’de transfer çalışmalarının yanı sıra gidecek ve gelecek oyuncuların planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuna İspanya La Liga devinden teklif geldi. İddialara göre Kanarya dev kulübün teklifini reddetti. Detaylar haberimizde.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmayların İsmail Yüksek ile ilgili kararı dikkat çekti.

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25 yaşındaki orta saha, başarılı performansının ardından çok sayıda Avrupa kulübünün radarına girmişti.

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La Liga devi Atletico Madrid'in, tecrübeli orta sahayı kadrosuna katmak için Sarı- Lacivertli kulübün kapısını çaldığı ifade edildi.


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Transferin son gününde kiralama formülü içeren teklif, Fenerbahçe tarafından kabul görmedi. 

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Bunun nedeni ise Sofyan Amrabat transferi ile birlikte, takımda güçlü bir orta saha rotasyonuna sahip olmak.


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1.83 boyundaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe'de 7 maçta forma şansı buldu. 

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Portekizli hoca, öğrencisini toplamda 629 dakika oynattı.

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Milli yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.


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Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro. 

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Sarı-Lacivertliler, 2020-2021 sezonu başında kadrosuna kattığı futbolcuyu; Balıkesirspor, Adana Demirspor ve Bursaspor'a kiralamıştı.



#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#La Liga
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