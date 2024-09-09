Fenerbahçe'den Medina'nın sözleşmesine özel madde

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaşmış ve Cristian Medina ile ocaktan itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesine sürpriz bir madde eklettirdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'de mutlaka şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor.
Kanarya bu doğrultuda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Sarı lacivertli takım bu anlamda Medina için Boca Juniors kulübüyle bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon Euro'ya anlaştı.
22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi.
Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.
Sabah'ın haberine göre oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.
Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.
Taksitlendirilmiş ödeme planıyla Arjantin ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, taksitleri oyuncu İstanbul'a gelince ödemeye başlayacak.