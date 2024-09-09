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Spor

Fenerbahçe'den Medina'nın sözleşmesine özel madde

09:47 - 9/09/2024 Monday
Güncelleme: 10:14 - 9/09/2024 Monday
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Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaşmış ve Cristian Medina ile ocaktan itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesine sürpriz bir madde eklettirdiği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'de mutlaka şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor.







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Kanarya bu doğrultuda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.






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Sarı lacivertli takım bu anlamda Medina için Boca Juniors kulübüyle bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon Euro'ya anlaştı.





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22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi.


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Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.







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Sabah'ın haberine göre oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.





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Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.

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Taksitlendirilmiş ödeme planıyla Arjantin ekibiyle anlaşan sarı-lacivertliler, taksitleri oyuncu İstanbul'a gelince ödemeye başlayacak.



#Fenerbahçe
#Cristian Medina
#Transfer
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