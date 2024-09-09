Fenerbahçe'den Medina'nın sözleşmesine özel madde

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe, bir isimde daha mutlu sona ulaşmış ve Cristian Medina ile ocaktan itibaren geçerli olmak üzere anlaşmaya varmıştı. Sarı-lacivertlilerin, oyuncunun sözleşmesine sürpriz bir madde eklettirdiği ortaya çıktı.

1 / 8 Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig'de mutlaka şampiyonluk coşkusu yaşamak istiyor.













2 / 8 Kanarya bu doğrultuda teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.











3 / 8 Sarı lacivertli takım bu anlamda Medina için Boca Juniors kulübüyle bonuslarla birlikte toplamda 15 milyon Euro'ya anlaştı.









4 / 8 22 yaşındaki orta saha, bir an önce Fenerbahçe formasını giymek istese de Arjantin takımı, Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors için görev yapmasını söyledi.



5 / 8 Fenerbahçe yönetimi bu talebi tek bir şartla kabul etti.













6 / 8 Sabah'ın haberine göre oyuncunun olası bir sakatlık durumunda sözleşmeye maddeler ekleyerek transferi güvence altına aldı.









7 / 8 Sakatlığın boyutu, ciddiyeti, durumuyla bağlantılı olarak Fenerbahçe transferden geri çekilebilecek.