Fenerbahçe'den Premier Lig'in yıldızına kanca! Kiralamak için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündeminde önemli bir ismi aldı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'in yıldızını kiralamak için devreye girdi.
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için listesinde önemli yıldızlar bulunuyor.
Al Nassr'dan Anderson Talisca'nın transferinde son aşamaya gelen sarı-lacivertlilerin, bir bomba daha patlatmaya hazırlandığı öğrenildi.
TRT Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene'i kiralamak için harekete geçti.
Haberde Fenerbahçe'nin bu transfer için çok ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi.
Oyuncunun, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de bir dönem forma giymesi sebebiyle Ilıcalı'nın transferde önemli rol oynayacağı ifade edildi.
22 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla 15 maçta 535 dakika forma giydi ve skor katkısı yapamadı.