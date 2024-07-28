Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Jose Mourinho eski öğrencisini getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, imzaların yüzde 95'ini tamamladı. Fakat sarı lacivertliler, kadrodan ayrılma ihtimali olan oyuncuların yerlerini hızlı bir şekilde doldurabilmek için ön görüşmeler yapıyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fransa'nın Lyon kulübünün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Becao'yu rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.
Brezilyalı stoper Becao, Mourinho'nun ana oyun planında yer almıyor.
Sarı-lacivertli yönetim de Becao için iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirecek.
Becao'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Brezilyalı oyuncu, geride kalan sezonda 22 resmi maça çıkarken rakip fileleri 1 kez havalandırdı.
Becao'nun ayrılması ihtimalini göz önünde tutan sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ayrılırsa stopere transfer yapacak
Fenerbahçe’deki ilk hedef ise Manchester United'in İsveçli stoperi Victor Lindelöf.
Manchester United1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuyu satmayı planlıyor.
2017-2018'den beri Manchester United forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.
Lindelöf, Mouriho’nun Manchester United’da çalıştığı dönemde 35 milyon euro karşılığında Benfica’dan transfer edilmişti.