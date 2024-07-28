Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Jose Mourinho eski öğrencisini getiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, imzaların yüzde 95'ini tamamladı. Fakat sarı lacivertliler, kadrodan ayrılma ihtimali olan oyuncuların yerlerini hızlı bir şekilde doldurabilmek için ön görüşmeler yapıyor.

1 / 12 Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

2 / 12 Fransa'nın Lyon kulübünün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi.

3 / 12 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Becao'yu rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

4 / 12 Brezilyalı stoper Becao, Mourinho'nun ana oyun planında yer almıyor.

5 / 12 Sarı-lacivertli yönetim de Becao için iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirecek.

6 / 12 Becao'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

7 / 12 Brezilyalı oyuncu, geride kalan sezonda 22 resmi maça çıkarken rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

8 / 12 Becao'nun ayrılması ihtimalini göz önünde tutan sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ayrılırsa stopere transfer yapacak

9 / 12 Fenerbahçe’deki ilk hedef ise Manchester United'in İsveçli stoperi Victor Lindelöf.

10 / 12 Manchester United1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuyu satmayı planlıyor.

11 / 12 2017-2018'den beri Manchester United forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.