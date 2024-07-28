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Spor

Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Jose Mourinho eski öğrencisini getiriyor

Haber Merkezi
11:39 - 28/07/2024 Pazar
Güncelleme: 11:52 - 28/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, imzaların yüzde 95'ini tamamladı. Fakat sarı lacivertliler, kadrodan ayrılma ihtimali olan oyuncuların yerlerini hızlı bir şekilde doldurabilmek için ön görüşmeler yapıyor.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Becao konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fransa'nın Lyon kulübünün 28 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde temasa geçmesinin beklendiği ifade edildi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Becao'yu rotasyon oyuncusu olarak düşünüyor.

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Brezilyalı stoper Becao, Mourinho'nun ana oyun planında yer almıyor.

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Sarı-lacivertli yönetim de Becao için iyi bir teklif gelmesi durumunda değerlendirecek.

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Becao'nun Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Brezilyalı oyuncu, geride kalan sezonda 22 resmi maça çıkarken rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

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Becao'nun ayrılması ihtimalini göz önünde tutan sarı-lacivertliler, Brezilyalı oyuncu ayrılırsa stopere transfer yapacak

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Fenerbahçe’deki ilk hedef ise Manchester United'in İsveçli stoperi Victor Lindelöf.

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Manchester United1 yıl sözleşmesi kalan oyuncuyu satmayı planlıyor.

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2017-2018'den beri Manchester United forması giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu geride kalan sezonda 28 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

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Lindelöf, Mouriho’nun Manchester United’da çalıştığı dönemde 35 milyon euro karşılığında Benfica’dan transfer edilmişti.

#Fenerbahçe
#Mourinho
#Becao
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